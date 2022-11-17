Россия проиграла в стратегическом, тактическом и оперативном плане – генерал Милли о войне в Украине
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины
Об этом Милли заявил по итогам седьмого заседания Контактной группы по обороне Украины в среду, 16 ноября, информирует CNN.
"Каждый раз россияне терпели поражение. Они проиграли в стратегическом плане, они проиграли в оперативном плане и, повторяю, они проиграли в тактическом плане. То, что они пытались сделать, им не удалось", – сказал он.
"Стратегическое переосмысление их целей, их незаконное вторжение потерпело неудачу", - подытожил Милли, приведя в пример несостоятельность России "захватить всю Украину" в начале войны, а также сосредоточение на захвате Донбасса и Запорожской и Херсонской областей.
"По всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы преуспевали за успехом, а россияне каждый раз терпели поражение", - добавил американский генерал.
- Напомним, 16 ноября состоялось седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников заявил , что приоритетом для Украины на заседании остается защита украинского неба.
- Министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на "Рамштайне". Речь идет о поставках систем ПВО, артиллерии, боеприпасов и зимнего снаряжения.
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