Об этом Милли заявил по итогам седьмого заседания Контактной группы по обороне Украины в среду, 16 ноября, информирует CNN.

"Каждый раз россияне терпели поражение. Они проиграли в стратегическом плане, они проиграли в оперативном плане и, повторяю, они проиграли в тактическом плане. То, что они пытались сделать, им не удалось", – сказал он.

"Стратегическое переосмысление их целей, их незаконное вторжение потерпело неудачу", - подытожил Милли, приведя в пример несостоятельность России "захватить всю Украину" в начале войны, а также сосредоточение на захвате Донбасса и Запорожской и Херсонской областей.

"По всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы преуспевали за успехом, а россияне каждый раз терпели поражение", - добавил американский генерал.

Напомним, 16 ноября состоялось седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников заявил , что приоритетом для Украины на заседании остается защита украинского неба.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на "Рамштайне". Речь идет о поставках систем ПВО, артиллерии, боеприпасов и зимнего снаряжения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb