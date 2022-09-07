Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы можем констатировать, что Россия проиграла энергетическую войну с Западом, которую они сами и развязали. Поскольку мы прекрасно знаем, что страны Европы уже закачали газ в хранилища почти на 80% и готовы к зиме. Также увеличивается поставка газа в Европу из Норвегии и начинается поставка газа из Алжира. К тому же страны Европы увеличивают использование угля для обеспечения собственных нужд. Конечно, проблемы будут. Однако точно то, что Европа не замерзнет этой зимой", - пояснил Плачков.

Экс-министр также отметил, что энергетический шантаж Путина уже не работает.

"Катастрофы этой зимой точно не будет. В Европе взяли курс на избавление зависимости от российских энергоресурсов. Проблемы будут, но запугивания Путина уже не работают на европейцев", - добавил он.

Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций. И это опасение сбылось.

Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности Северного потока

В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.

Эту идею также поддерживает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая ограничить цену на российский газ "в Европе и во всем мире".

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