Россия проиграет в конвекционной войне против Украины, - боец ВСУ Варченко
Эксперт по вопросам безопасности и боец ВСУ Иван Варченко убежден, что только эшелоны с убитыми мобилизованными российскими заставят отрезвить россиян
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россия продемонстрировала, что проиграет в конвекционной войне на всех фронтах. Это касается и качества военного командования, стратегов и стратегии, российской техники. Руководство РФ пытается каждым своим шагом принять решение для восприятия своим обществом. Они считают, что следующий новый командующий будет лучше, чем следующий. предыдущего. Так построено восприятие этого инфантильного общества", - подчеркнул Варченко.
По его словам, россияне уже вытащили танки 50-х годов и пытаются снять с консервации всю ржавую технику.
"Им нужно оснащать сотни тысяч живого мяса, которые они мобилизуют на фронт. Они будут называть техникой весь металлолом, который будут вынуждены ремонтировать и ставить на гусеницы. Мы понимаем, что в течение 3-4 месяцев ВСУ и украинскому обществу нужно работать. Мы защищаем свою землю", - добавил Варченко.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Россия получила четкое предупреждение о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия
- Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином в Брюсселе, где в среду собирается встреча в формате "Рамштайн"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.15
Покупка 40.15Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.45Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное