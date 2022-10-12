Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия продемонстрировала, что проиграет в конвекционной войне на всех фронтах. Это касается и качества военного командования, стратегов и стратегии, российской техники. Руководство РФ пытается каждым своим шагом принять решение для восприятия своим обществом. Они считают, что следующий новый командующий будет лучше, чем следующий. предыдущего. Так построено восприятие этого инфантильного общества", - подчеркнул Варченко.

По его словам, россияне уже вытащили танки 50-х годов и пытаются снять с консервации всю ржавую технику.

"Им нужно оснащать сотни тысяч живого мяса, которые они мобилизуют на фронт. Они будут называть техникой весь металлолом, который будут вынуждены ремонтировать и ставить на гусеницы. Мы понимаем, что в течение 3-4 месяцев ВСУ и украинскому обществу нужно работать. Мы защищаем свою землю", - добавил Варченко.

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