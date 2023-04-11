Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"В рамках акции украинцы наносят на рубли украинские лозунги и напоминают оккупантам, что они только временные наместники", – пишет ведомство.

Сообщается, что в настоящее время так называемый флешмоб прошел во временно оккупированных городах Мелитополь, Симферополь, Севастополь, Донецк и Луганск.

Активисты общественного движения "Желтая лента" продолжают деятельность на временно оккупированном полуострове Крым – в Симферополе, Ялте, Бахчисарае и Севастополе. Украинцы развешивают патриотические постеры, рисуют граффити. Каждый день их количество растет, добавляют в ЦНС.