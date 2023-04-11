"Россия проиграет, Путин – убийца": на временно оккупированных территориях распространяют рубли с патриотическими надписями
ЦНС сообщили, что украинские активисты "Желтая лента" на временно оккупированных территориях распространяют рубли с патриотическими надписями: "Россия проиграет, Путин – убийца"
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"В рамках акции украинцы наносят на рубли украинские лозунги и напоминают оккупантам, что они только временные наместники", – пишет ведомство.
Сообщается, что в настоящее время так называемый флешмоб прошел во временно оккупированных городах Мелитополь, Симферополь, Севастополь, Донецк и Луганск.
Активисты общественного движения "Желтая лента" продолжают деятельность на временно оккупированном полуострове Крым – в Симферополе, Ялте, Бахчисарае и Севастополе. Украинцы развешивают патриотические постеры, рисуют граффити. Каждый день их количество растет, добавляют в ЦНС.
- Напомним, ранее ЦНС сообщал , что российский враг продолжает пытаться выполнять план принудительной паспортизации жителей временно оккупированных регионов Украины.
- Местные жители временно оккупированных территорий отказываются сотрудничать с врагом: россияне организовали "командировку" рабочих РФ на эти земли.
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