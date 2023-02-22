Россия продвигает сценарий отказа Украины от Донбасса, Луганщины и Крыма в обмен на прекращение войны, – Данилов
Кремль продвигает на международных площадках и внутри Украины идеи отказа Киева от территорий Донбасса, Луганщины и Крыма в обмен на прекращение войны
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Внутренняя дестабилизация в Украине – единственное спасение для России от военного поражения и крушения путинского режима. Для этого в кровеносную систему Кремлю необходимо запустить ядовитый вирус – идею о возможности компромисса. Всего лишь необходимо согласие Украины отказаться от территорий Донецкой, Луганской областей и Крым в обмен на прекращение войны", - написал он в своей колонке.
"Работа по этому сценарию ведется масштабная и по разным направлениям. Кремль в своих планах рассчитывает на усталость украинцев, истощение союзников и партнеров, выборы в США и Европе, экономический кризис и потребность в российских ресурсах", - добавил Данилов.
Он подчеркнул, что Кремль будет добиваться социального раскола в Украине на почве возмущения и недовольства. Данилов прогнозирует появление так называемых лидеров общественного мнения, убеждающих, что Донбасс и Крым Украине не нужны, ведь там сами "ватники". По словам секретаря СНБО, это очень опасные идеи.
"Компромисс и уступки – путь к поражению и потере государственности", – подчеркнул Данилов.
- Президент РФ Путин приказал до марта захватить всю Донецкую и Луганскую области.
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