Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Внутренняя дестабилизация в Украине – единственное спасение для России от военного поражения и крушения путинского режима. Для этого в кровеносную систему Кремлю необходимо запустить ядовитый вирус – идею о возможности компромисса. Всего лишь необходимо согласие Украины отказаться от территорий Донецкой, Луганской областей и Крым в обмен на прекращение войны", - написал он в своей колонке.



"Работа по этому сценарию ведется масштабная и по разным направлениям. Кремль в своих планах рассчитывает на усталость украинцев, истощение союзников и партнеров, выборы в США и Европе, экономический кризис и потребность в российских ресурсах", - добавил Данилов.

Он подчеркнул, что Кремль будет добиваться социального раскола в Украине на почве возмущения и недовольства. Данилов прогнозирует появление так называемых лидеров общественного мнения, убеждающих, что Донбасс и Крым Украине не нужны, ведь там сами "ватники". По словам секретаря СНБО, это очень опасные идеи.

"Компромисс и уступки – путь к поражению и потере государственности", – подчеркнул Данилов.