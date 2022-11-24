Россия продолжит наносить массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре, - украинская разведка
В ГУР заявили, что обстрелами украинской инфраструктуры РФ пытается сломать, "погрузить во тьму и холод" в период войны и заставить к переговорам
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что запасы высокоточного оружия в России истощены, однако у рашистов осталось немало не высокоточных ракет.
"Нас пытаются сломать, погрузить в темноту и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем что периодичность массированных ракетных атак по Украине – это примерно неделя. То есть это период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему такому удару", - подчеркнул Юсов.
Представитель разведки добавил, чтобы подготовиться к следующему такому обстрелу российским захватчикам понадобится около недели.
"Это значит, что прежде всего угроза для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению, это те города, куда С-300 добивают. Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но понимаем, что враг при всей свою несуразность является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться", – заявил представитель ГУР.
Юсов отметил, что больше всего в армии России осталось ракет к системам С-300.
"Мы и видим, что по точности они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр – это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы – это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ", – добавил Юсов.
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