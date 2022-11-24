Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что запасы высокоточного оружия в России истощены, однако у рашистов осталось немало не высокоточных ракет.

"Нас пытаются сломать, погрузить в темноту и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем что периодичность массированных ракетных атак по Украине – это примерно неделя. То есть это период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему такому удару", - подчеркнул Юсов.

Представитель разведки добавил, чтобы подготовиться к следующему такому обстрелу российским захватчикам понадобится около недели.

"Это значит, что прежде всего угроза для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению, это те города, куда С-300 добивают. Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но понимаем, что враг при всей свою несуразность является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться", – заявил представитель ГУР.

Юсов отметил, что больше всего в армии России осталось ракет к системам С-300.

"Мы и видим, что по точности они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр – это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы – это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ", – добавил Юсов.

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