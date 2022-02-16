Россия продолжает военное наращивание на украинских границах, - генсек НАТО
Несмотря на заявления РФ об отводе части войск от границы Украины, в НАТО не видят признаков деэскалации
Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, НАТО не видит признаков деэскалации вокруг Украины. Генсек НАТО отметил, что последние заявления России о дипломатии и отводе войск дают основания для "осторожного оптимизма".
"Но в то время как мы не видим никакого отвода российских сил. И это противоречит заявлениям о дипломатических усилиях. Поэтому еще нужно увидеть, действительно ли будет российский отвод, мы внимательно мониторим действия РФ вокруг Украины. И мы видим, что они увеличивают количество войск ", – подчеркнул Столтенберг.
Россия всегда перемещала войска, и это не означает их полный вывод, отметил он.
Кроме того, США все еще не получили ответа из Москвы на письмо 26 января, где союзники Альянса предлагают РФ продолжить дискуссию и поиск дипломатического решения.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
- Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций .
- В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
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