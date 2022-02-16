Россия продолжает военное наращивание на украинских границах, - генсек НАТО

Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает Еспресо.TV.



По его словам, НАТО не видит признаков деэскалации вокруг Украины. Генсек НАТО отметил, что последние заявления России о дипломатии и отводе войск дают основания для "осторожного оптимизма".



"Но в то время как мы не видим никакого отвода российских сил. И это противоречит заявлениям о дипломатических усилиях. Поэтому еще нужно увидеть, действительно ли будет российский отвод, мы внимательно мониторим действия РФ вокруг Украины. И мы видим, что они увеличивают количество войск ", – подчеркнул Столтенберг.



Россия всегда перемещала войска, и это не означает их полный вывод, отметил он.



Кроме того, США все еще не получили ответа из Москвы на письмо 26 января, где союзники Альянса предлагают РФ продолжить дискуссию и поиск дипломатического решения.

Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".

Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций .

В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.