Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 1 июня россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: в Соледаре, Нью-Йорке, Татьяновке и Лимане. Еще 9 гражданских получили ранения. Сегодня удалось уточнить информацию о 3 погибших в Святогорской лавре. Также в Константиновке зарегистрирован раненый на Луганщине", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

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