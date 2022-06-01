Россия продолжает уничтожать украинцев: 1 июня в Донецкой области убиты 4 мирных жителя
За день 1 июня российские военные убили 4 мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 1 июня россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: в Соледаре, Нью-Йорке, Татьяновке и Лимане. Еще 9 гражданских получили ранения. Сегодня удалось уточнить информацию о 3 погибших в Святогорской лавре. Также в Константиновке зарегистрирован раненый на Луганщине", - написал Кириленко.
Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.
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