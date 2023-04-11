Россия продолжает удерживать в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
По состоянию на утро 11 апреля Россия продолжает удерживать в Черном море ракетоноситель, снаряженный четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
Так, в Черном море до сих пор находятся четыре вражеских корабля.
В Азовском море на боевом дежурстве находится один российский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море зафиксировано семь кораблей, из которых три – носители крылатых ракет "Калибр". На них может находиться до 20 ракет.
- Днем ранее в Черном море также было четыре корабля, среди которых один ракетоноситель .
- 9 апреля в Черном море было два ракетоносителя с восемью "калибрами" на борту.
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