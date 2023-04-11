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Россия продолжает удерживать в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"

11 апреля, 2023 вторник
11:11
война с Россией

По состоянию на утро 11 апреля Россия продолжает удерживать в Черном море ракетоноситель, снаряженный четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

Так, в Черном море до сих пор находятся четыре вражеских корабля.

В Азовском море на боевом дежурстве находится один российский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море зафиксировано семь кораблей, из которых три – носители крылатых ракет "Калибр". На них может находиться до 20 ракет.

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