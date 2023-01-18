Об этом сообщают ВМС Украины .

Так, в Черном море на боевом дежурстве находятся 16 вражеских кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп составляет около 44 ракет.

В Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве 2 корабля.

В Средиземном море зафиксировано 9 вражеских кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп - 72 ракеты.

17 января руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что вражеские войска вывели в Черное море ракетоносители почти с рекордным количеством "калибров" с начала полномасштабной войны - 6 ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет. Наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, фиксировавшихся с 24 февраля 2022 года, составлял 48 единиц.

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