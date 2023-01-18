Россия продолжает удерживать в Черном море 6 ракетоносителей с 44 "калибрами"
По состоянию на 18 января Россия удерживает в Черном море шесть ракетоносителей с 44 "калибрами". Такое же количество вражеских кораблей было зафиксировано и днем ранее
Об этом сообщают ВМС Украины .
Так, в Черном море на боевом дежурстве находятся 16 вражеских кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп составляет около 44 ракет.
В Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве 2 корабля.
В Средиземном море зафиксировано 9 вражеских кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп - 72 ракеты.
- 17 января руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что вражеские войска вывели в Черное море ракетоносители почти с рекордным количеством "калибров" с начала полномасштабной войны - 6 ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет. Наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, фиксировавшихся с 24 февраля 2022 года, составлял 48 единиц.
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