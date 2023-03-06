Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Остаются четыре ракетоносителя на дежурстве. Это может свидетельствовать об использовании 24 "калибров", но мы не гарантируем, что они все полностью снаряжены, как говорится, под завязку", - сообщила она.

В то же время пребывание ракетоносителей в море не означает подготовку к массированному обстрелу, поскольку российская армия уже осознала их неэффективность и ищет другие тактики.

"За последние недели наблюдений применения "калибров" не было, но это может свидетельствовать о том, что они что-то затевают", - отметила спикер ОК "Юг".