Россия продолжает похищать людей в оккупированном Энергодаре, в том числе похитила 11 работников ЗАЭС, - Энергоатом
Россия похитила 20 жителей оккупированного Энергодара, из них 11 – сотрудники Запорожской АЭС
Об этом сообщил Энергоатом в телеграмме.
"Во временно оккупированном Энергодаре рашистские кафиры продолжают похищать людей", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю российские кафиры в Энергодаре задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 энергодарцев, 11 из них – работники Запорожской АЭС, отметил Энергоатом.
Место их пребывания неизвестно.
- Напомним, МАГАТЭ пытается во что бы то ни стало попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там оккупантов и одобрить их действия.
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