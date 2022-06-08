Об этом сообщил Энергоатом в телеграмме.

"Во временно оккупированном Энергодаре рашистские кафиры продолжают похищать людей", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю российские кафиры в Энергодаре задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 энергодарцев, 11 из них – работники Запорожской АЭС, отметил Энергоатом.

Место их пребывания неизвестно.

Напомним, МАГАТЭ пытается во что бы то ни стало попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там оккупантов и одобрить их действия.

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