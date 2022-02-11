Россия продолжает перебрасывать войска и технику в оккупированный Крым и Беларусь, - журналист BuzzFeed News
РФ стягивает в оккупированный Крым и Беларусь дополнительные военные силы и сотни единиц техники, сообщает Кристофер Миллер
Об этом сообщает журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер.
"На Западе России большой контингент войск и вооруженных сил недавно прибыл на Курский полигон - примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной. Продолжает прибывать дополнительное оборудование и ведутся приготовления для размещения дополнительных войск и техники", - написал он.
По словам журналиста, на заброшенный аэродром "Октябрьское", к северу от Симферополя, прибыло более 550 военных палаток, а также сотни единиц техники.
"Под Новоозерное, что на берегу озера Донузлав, недавно также прибыли новые войска и техника. Вблизи Новоозерного было замечено широкое развертывание артиллерии и учения, а новое развертывание было обнаружено вблизи города Славное, на северо-западном побережье Крыма", - добавил Кристофер Миллер.
Кроме того, он сообщил, что РФ разместила войска в белорусской Речице.
"Войская и боевая группа развернуты вблизи города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной", - отметил Кристофер Миллер.
На аэродром в Зябровке россияне перебросили войска, технику, полевой госпиталь, палатки.
- Напомним, 20 января спутники Maxar сделали снимки скопления российских войск у границ Украины на полигонах в Климово, Ельне, Клинцах и Погоново. Впоследствии Maxar Technologies сделали новые фотографии скопления войск Российской Федерации у границ Украины, в оккупированном Крыму и Беларуси.
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