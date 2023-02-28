Об этом сообщает военная администрация Сумской области.

Враг совершил обстрелы Белопольской, Шалыгинской, Новослободской, Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской. Было зафиксировано 86 прилетов.

Минометным обстрелом села Порохонь Середино-Будской общины повреждены 2 частных дома.

В селе Мануховка Новослободской общины из-за обстрела из минометов повреждены домовладения и хозяйственное помещение.

В селе Строительное Глуховской общины тоже из-за прилетов из минометов повреждено дорожное асфальтированное покрытие, в домах выбиты окна.