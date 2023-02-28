Россия продолжает обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 86 прилетов
За прошедшие сутки россияне совершили обстрелы 6 территориальных общин Сумской области, нанеся 86 ударов
Об этом сообщает военная администрация Сумской области.
Враг совершил обстрелы Белопольской, Шалыгинской, Новослободской, Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской. Было зафиксировано 86 прилетов.
Минометным обстрелом села Порохонь Середино-Будской общины повреждены 2 частных дома.
В селе Мануховка Новослободской общины из-за обстрела из минометов повреждены домовладения и хозяйственное помещение.
В селе Строительное Глуховской общины тоже из-за прилетов из минометов повреждено дорожное асфальтированное покрытие, в домах выбиты окна.
- Напомним, утром 27 февраля российские войска обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей из минометов, реактивных систем залпового огня и беспилотников.
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