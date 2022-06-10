Об этом сообщили в приложении "еТревога".

В районе 00:00 жители Харькова сообщали, что город снова обстреливают. Около 3:00 под удар попал Николаев, а около 4:00 в Днепр.

Официальных сообщений на 4:30 нет. Местных просят реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Также вечером 8 июня харьковчане услышали громкий взрыв.

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