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Россия продолжает наступление на Северодонецк и активнее использует авиацию из-за нехватки высокоточного оружия, - Генштаб ВСУ

25 мая, 2022 среда
07:06
война с Россией

Российские войска продолжают наступление на Северодонецк и вынуждены активнее использовать авиацию для ударов по критически важным объектам из-за нехватки высокоточного оружия

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .

По оперативной информации на 06:00 25 мая, враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки. Из-за недостаточного количества запасов высокоточного ракетного оружия противник осуществляет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, российские окупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населённого пункта Лиман.

На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий восстановления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгеньке. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.

При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасика.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.

На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

Всего за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны направления уничтожили шесть беспилотников типа "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

На Сиверском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории РФ.

на Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населённого пункта Рубежное. Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.

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авиация
Сєвєродонецк
ракеты
Война на Донбассе
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