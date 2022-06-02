Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмм.

"Снова досталось Николаевскому и Баштанскому районам. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Широковской, Галицыновской, Ольшанской, Первомайской и других общинах. Повреждены жилые дома. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написала она.



По ее словам, Россия продолжает бить по Очакову и Николаеву. Два человека погибли, 13 - получили ранения.

"В Николаеве нанесли удар по спальным районам с многоэтажками - два человека погибли, еще два получили серьезные ранения", - написала Замазеева.

Все пострадавшие получают квалифицированную помощь в медучреждениях. В николаевских больницах по состоянию на 2 июня находятся 263 пациента, пострадавших от российских атак. Еще 45 человек получили помощь амбулаторно, отметила Замазеева.

Напомним, бои на границе Херсонщины и Николаевщины стали намного жестче.

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