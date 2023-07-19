Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга .

"Россия приостановила участие в Черноморской зерновой инициативе. Это стало последним ударом по глобальным поставкам продовольствия. Через несколько часов Кремль запустил ракеты и ударные беспилотники по зерновому хабу Украины, порту Одессы. А сегодня представитель президента Путина пригрозил безопасности украинских кораблей, которые решатся везти продовольствие водами", - сказал спикер.

Миллер отметил, что очевидно, что Россия продолжает использовать продовольствие как оружие войны. В этот раз это повлияет не только на жителей Украины, но и на мировые предложения и на цены продуктов питания.

"Шестьдесят пять процентов этих поставок были отправлены в некоторые из наиболее уязвимых стран и людей в мире. Мир не должен быть обмануты последней ложью Москвы. Влияние этих действий уже ощущается, особенно на Ближнем Востоке и в Африке", - отметил он.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабной агрессии РФ в Украине цены на продовольствие выросли на 22%, а за последние сутки прыгнули еще больше.

"В результате бесчеловечных и односторонних решений Москвы за последние 24 часа мы уже наблюдаем всплеск мировых цен на пшеницу, кукурузу и сою. Тем временем Россия продолжает получать рекордную прибыль от экспорта зерна", - заявил представитель Госдепартамента США.

Несмотря на заявления Кремля об обратном, ООН вместе с ЕС, Британией и США прилагали усилия, чтобы Россия могла экспортировать свою продовольствие. Миллер напомнил, что страны G7 не налагали никаких санкций на российский экспорт продуктов и удобрений.

По его словам, с момента реализации в августе 2022 Черноморская зерновая инициатива успешно стабилизировала цены на продовольствие. В рамках этого соглашения в страны всего мира было отправлено более 32 млн метрических тонн зерна и продуктов питания, в том числе эквивалент почти 18 млрд буханок хлеба, большая часть которых была направлена в развивающиеся страны и наиболее уязвимые слои населения в Африке и Афганистане.

"Для миллионов людей зависят от украинского зерна, чтобы прокормить свои семьи. Мы призываем правительство России отменить свое решение и немедленно расширить, расширить и полностью реализовать инициативу, а также прекратить атаки на инфраструктуру, которая имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности", – сказал представитель Госдепа.

Американская сторона также выразила надежду, что все страны убедятся в том, что именно РФ несет ответственность "за то, что еда не попадает к нуждающимся и Россия должна немедленно изменить курс".

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения " было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Уже 5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать "зерновую инициативу". Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил, что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения". В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Впоследствии министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отреагировала на выход России из "зернового соглашения", назвав это "очень жалким".