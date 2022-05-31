Россия продолжает интенсивно обстреливать Николаев, попала в дом с двумя детьми
Обстрелы Николаева и Николаевской области продолжаются, россияне попали в дом с двумя детьми и обошлось без пострадавших
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Попали в дом с двумя детьми. Они, к счастью, не пострадали", – отметил Ким.
По его словам, ВСУ теснит оккупантов в Николаевской области.
"Наши военные их теснят. Все идет по плану", – указал глава ОВА.
- Российские войска 30 мая совершили обстрел города Новый Буг Николаевской области.
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