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OPINION

Россия продолжает гибридную войну и реакция тоже должна быть гибридной

Юрий Гайдай
15 сентября, 2023 пятница
12:02
Мнение

В Королевском институте оборонных исследований была встреча с г-жой Мелиндой Симмонс, которая вернулась после миссии посла Британии в Украине. Поделюсь заметками, было интересно

Но для контекста — об атмосфере и аудитории, потому что важно не только, что говорят, но и где. Офис RUSI находится в Вестминстере, рядом с Банкетным домом Королевы Виктории, который когда-то дала Институту в пользование (аналитическому центру скоро 200 лет!). С одной стороны квартала – министерство обороны, через дом – военный офис Уинстона Черчилля, соседняя улица – Downing street, а там и FCDO.

Были представители ведущих аналитических центров, сотрудники Foreign Office, политики, несколько украинских исследователей/аналитиков/лоббистов.

Был даже Принц Эдвард, являющийся президентом RUSI, что меня немного заскочило (на фото он слева). Порадовался, что взял галстук и хорошо начистил туфли — вещи, о которых за последние два года я почти забыл.

Не знаю протокола, но, видимо, присутствие члена королевской семьи — это и о важности украинской темы и о весе самой Мелинды Симмонс, которая представляла Британию в Украине в такое сложное и ответственное время.

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Экс-амбассадорка начала с короткого рассказа о своем опыте в Украине — человечном и личном рассказе, несколько раз голос выдавал его искренние переживания, больше, чем ожидаешь от дипломата на публичном мероприятии.

Затем была сессия вопросов и ответов. Много вопросов, направленных на то, чтобы лучше понять, что сейчас происходит в Украине во внутренней политике и обществе, какова динамика процессов. Некоторые ответы были довольно прямые, некоторые — дипломатически пространные. Попробую передать максимально близко к существу и бесценно, но не гарантирую 100% точности, это все же мое изложение, а не цитирование.

Упорно прошу журналистов/редакторов не выдергивать приведенное ниже, как цитаты.

Один из первых вопросов был о двусторонних отношениях Украины с соседями, в том контексте, что до войны не все из них были простыми (напр. проблемы с языками обучения меньшинств), и есть ли основания ожидать улучшения после войны. Госпожа Симмонс ответила, что здесь все неоднородно.

В случае Венгрии эта проблема очень инструментализована и улучшения Орбана ожидать не стоит. Но она видит у Зеленского искреннее желание решать исторические проблемы, и совместное участие в памятных мероприятиях с президентом Польши тому пример.

Далее я спросил, есть ли у Запада страх сценариев endgame, в которых Россия становится нестабильным государством и насколько этот страх влияет на политику поддержки Украины в войне. Ответ - не стоит обобщать "Запад". Есть ось Baltic-Nordic states (включая Польшу), вес голоса которых вырос. Есть страны, зависимые от зерна и других ресурсов. Есть Франция, Макрон, который радикально поменял свои предположения по России после вторжения. Украина делает отличную работу, учитывая очень ограниченные дипломатические ресурсы, чтобы менять эти предположения в других странах. И результат (позиция по endgame) зависит от взаимодействия между группами стран.

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Далее Мелинда Симонс сказала, что нам (в смысле британцам), нужно думать не о горизонте 3-5 месяцев, а о горизонте 3-5 лет. И именно на этом горизонте планировать гибридную поддержку Украины — военную, экономическую, политику возвращения детей (видимо, депортированных, к этой теме возвращались несколько раз) и другие аспекты.

Подчеркнула, что Россия продолжает гибридную войну и реакция тоже должна быть гибридной — нужно прилагать все усилия, чтобы фиксировать все элементы гибридной войны, озвучивать их на международных площадках и реагировать.

Далее последовал вопрос о том, видит ли она признаки "трещин" в украинском правительстве, признаки ослабления во внутренней политике. Ответ — она не думает, что правительство разделено (еще раньше госпожа Симмонс отмечала, как хорошо Украина хорошо справляется с беспрецедентной задачей управления во время полномасштабной войны). Разделяется парламент. Проблема в том, что чем больше идет состояние войны, тем больше решений будет выходить за рамки того, что продиктовано потребностями войны.

Поэтому Зеленский должен думать о либерализации, где это возможно, например, либерализации медиа (!). Добавила, что лучшее, что может сейчас делать Британия, это продолжать поддержку гражданского общества (остающегося активным контролером/балансом власти).

Был вопрос о личных впечатлениях от Зеленского. Госпожа Симмонс отметила, что хотя о нем часто говорят как о бывшем комике, но он был успешным предпринимателем, и "he dose have a head for business". Поделилась впечатлением, что к моменту вручения ею Зеленскому верительных грамот ей показалось, что он еще до конца не осознал своей роли ("I don't think he thought it through"), но потом это изменилось.

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Сказала, что еще долго будут вопросы, Зеленский ли окружил себя правильными людьми, но у нее ни разу не было сомнений, что он искренне стремится изменить страну к лучшему.

Дальше последовал вопрос о политической ситуации после войны, о том, насколько разделенным будет общество, и что будет с коррупцией.

Госпожа Симмонс ответила, что не видит потери единства общества или признаков, которые указывали бы на это в будущем. Сказала, что будет расти роль ветеранов войны. Есть много новых героев. Старые олигархи ушли не факт, что они смогут вернуться в Украину и политическую жизнь. Есть менее заметные новые олигархи, которые точно будут соблазнены деньгами на восстановление. Есть новые люди из гражданского общества и местного самоуправления, которые проявили себя ответственными лидерами в сложное время. Поэтому она ожидает, что политика станет более разнообразной ("diverse"), и это хорошо.

Сказала, что пока нельзя сказать, будет ли меньше коррупции сразу после войны, но толерантность к коррупции будет еще меньше, поэтому коррупционеры не смогут продолжать так, как раньше.

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Отдельно уделила внимание российским преступлениям насилие против украинских женщин — сказала, что "there is nearly not enough outrage" в мире по этой теме, и что у Украины не хватает ресурсов для надлежащего расследования этих преступлений, которых очень много.

После публичной части поблагодарил госпожу Симмонс за все, что она сделала для Украины. Нам повезло, что в это время Британию в Украине представлял такой человечный и неравнодушный человек, который столько сделал для международной адвокации нашей поддержки.

И еще. Предыдущий раз вживую видел госпожу Симмонс перед самой войной — в декабре 2021, на церемонии "Книга года" от BBC (наша с Таней "Скороножка" тогда попала в шортлист лучшей детской книги).

Ехал вчера со встречи и думал, какая это эмоциональная обуза — знать, что в ближайшие месяцы начнется война на уничтожение Украины, смотреть в полный зал, приветствовать авторов украинских книг, давить им руки и не иметь возможности ничего изменить...

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Об авторе. Юрий Гайдай, эксперт Центра экономической стратегии

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