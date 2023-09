Но для контекста — об атмосфере и аудитории, потому что важно не только, что говорят, но и где. Офис RUSI находится в Вестминстере, рядом с Банкетным домом Королевы Виктории, который когда-то дала Институту в пользование (аналитическому центру скоро 200 лет!). С одной стороны квартала – министерство обороны, через дом – военный офис Уинстона Черчилля, соседняя улица – Downing street, а там и FCDO.

Были представители ведущих аналитических центров, сотрудники Foreign Office, политики, несколько украинских исследователей/аналитиков/лоббистов.

Был даже Принц Эдвард, являющийся президентом RUSI, что меня немного заскочило (на фото он слева). Порадовался, что взял галстук и хорошо начистил туфли — вещи, о которых за последние два года я почти забыл.

Не знаю протокола, но, видимо, присутствие члена королевской семьи — это и о важности украинской темы и о весе самой Мелинды Симмонс, которая представляла Британию в Украине в такое сложное и ответственное время.

Экс-амбассадорка начала с короткого рассказа о своем опыте в Украине — человечном и личном рассказе, несколько раз голос выдавал его искренние переживания, больше, чем ожидаешь от дипломата на публичном мероприятии.

Затем была сессия вопросов и ответов. Много вопросов, направленных на то, чтобы лучше понять, что сейчас происходит в Украине во внутренней политике и обществе, какова динамика процессов. Некоторые ответы были довольно прямые, некоторые — дипломатически пространные. Попробую передать максимально близко к существу и бесценно, но не гарантирую 100% точности, это все же мое изложение, а не цитирование.

Один из первых вопросов был о двусторонних отношениях Украины с соседями, в том контексте, что до войны не все из них были простыми (напр. проблемы с языками обучения меньшинств), и есть ли основания ожидать улучшения после войны. Госпожа Симмонс ответила, что здесь все неоднородно.

В случае Венгрии эта проблема очень инструментализована и улучшения Орбана ожидать не стоит. Но она видит у Зеленского искреннее желание решать исторические проблемы, и совместное участие в памятных мероприятиях с президентом Польши тому пример.

Далее я спросил, есть ли у Запада страх сценариев endgame, в которых Россия становится нестабильным государством и насколько этот страх влияет на политику поддержки Украины в войне. Ответ - не стоит обобщать "Запад". Есть ось Baltic-Nordic states (включая Польшу), вес голоса которых вырос. Есть страны, зависимые от зерна и других ресурсов. Есть Франция, Макрон, который радикально поменял свои предположения по России после вторжения. Украина делает отличную работу, учитывая очень ограниченные дипломатические ресурсы, чтобы менять эти предположения в других странах. И результат (позиция по endgame) зависит от взаимодействия между группами стран.

Далее Мелинда Симонс сказала, что нам (в смысле британцам), нужно думать не о горизонте 3-5 месяцев, а о горизонте 3-5 лет. И именно на этом горизонте планировать гибридную поддержку Украины — военную, экономическую, политику возвращения детей (видимо, депортированных, к этой теме возвращались несколько раз) и другие аспекты.

Подчеркнула, что Россия продолжает гибридную войну и реакция тоже должна быть гибридной — нужно прилагать все усилия, чтобы фиксировать все элементы гибридной войны, озвучивать их на международных площадках и реагировать.

Далее последовал вопрос о том, видит ли она признаки "трещин" в украинском правительстве, признаки ослабления во внутренней политике. Ответ — она не думает, что правительство разделено (еще раньше госпожа Симмонс отмечала, как хорошо Украина хорошо справляется с беспрецедентной задачей управления во время полномасштабной войны). Разделяется парламент. Проблема в том, что чем больше идет состояние войны, тем больше решений будет выходить за рамки того, что продиктовано потребностями войны.

Поэтому Зеленский должен думать о либерализации, где это возможно, например, либерализации медиа (!). Добавила, что лучшее, что может сейчас делать Британия, это продолжать поддержку гражданского общества (остающегося активным контролером/балансом власти).

Был вопрос о личных впечатлениях от Зеленского. Госпожа Симмонс отметила, что хотя о нем часто говорят как о бывшем комике, но он был успешным предпринимателем, и "he dose have a head for business". Поделилась впечатлением, что к моменту вручения ею Зеленскому верительных грамот ей показалось, что он еще до конца не осознал своей роли ("I don't think he thought it through"), но потом это изменилось.

Сказала, что еще долго будут вопросы, Зеленский ли окружил себя правильными людьми, но у нее ни разу не было сомнений, что он искренне стремится изменить страну к лучшему.

Дальше последовал вопрос о политической ситуации после войны, о том, насколько разделенным будет общество, и что будет с коррупцией.

Госпожа Симмонс ответила, что не видит потери единства общества или признаков, которые указывали бы на это в будущем. Сказала, что будет расти роль ветеранов войны. Есть много новых героев. Старые олигархи ушли не факт, что они смогут вернуться в Украину и политическую жизнь. Есть менее заметные новые олигархи, которые точно будут соблазнены деньгами на восстановление. Есть новые люди из гражданского общества и местного самоуправления, которые проявили себя ответственными лидерами в сложное время. Поэтому она ожидает, что политика станет более разнообразной ("diverse"), и это хорошо.

Сказала, что пока нельзя сказать, будет ли меньше коррупции сразу после войны, но толерантность к коррупции будет еще меньше, поэтому коррупционеры не смогут продолжать так, как раньше.

Отдельно уделила внимание российским преступлениям насилие против украинских женщин — сказала, что "there is nearly not enough outrage" в мире по этой теме, и что у Украины не хватает ресурсов для надлежащего расследования этих преступлений, которых очень много.

После публичной части поблагодарил госпожу Симмонс за все, что она сделала для Украины. Нам повезло, что в это время Британию в Украине представлял такой человечный и неравнодушный человек, который столько сделал для международной адвокации нашей поддержки.

И еще. Предыдущий раз вживую видел госпожу Симмонс перед самой войной — в декабре 2021, на церемонии "Книга года" от BBC (наша с Таней "Скороножка" тогда попала в шортлист лучшей детской книги).

Ехал вчера со встречи и думал, какая это эмоциональная обуза — знать, что в ближайшие месяцы начнется война на уничтожение Украины, смотреть в полный зал, приветствовать авторов украинских книг, давить им руки и не иметь возможности ничего изменить...

