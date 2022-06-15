Россия продолжает геноцид украинцев: в Донецкой области погиб 1 гражданский, 8 - ранены
За день, 15 июня, российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Россия убивает гражданских! За 15 июня россияне убили 1 мирного жителя Константиновки. Еще 10 гражданских в Донецкой области получили ранения. Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получили 3 человека, раненые в Луганской области", - написал Кириленко.
Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.
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