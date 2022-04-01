Россия продолжает частичный отвод войск из Киевской области. В составе колонн похищеные автомобили и имущество, - Генштаб

Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.



"Наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с Беларусью. Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено", - сообщили в Генштабе.



На временно занятых территориях противник продолжает свои противоправные деяния. Россияне ограничивают движение гражданского населения, используют дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, содержат в заложниках местных жителей и активистов.



Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины. В отдельных районах временно занятых врагом, оккупанты пытаются заставить предпринимателей к переходу на расчет за товары и услуги в российских рублях.



Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".



"Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли", - подчеркнули в ВСУ.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb