Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Если мы оцениваем военный потенциал НАТО и России, то уменьшение мощности российской армии таково, что можно предположить, что боевые действия между Альянсом и РФ закончились бы за пару месяцев, учитывая то, что элитные части российской армии были перемолоты в первые месяцы украинскими силами, которые практически не имели на тот момент какого-либо ультрасовременного западного вооружения. Поэтому Россия просто "продает" своим избирателям тот факт, что они воюют с НАТО, то есть она фактически готовит их к поражению, говоря, что такое может произойти", - пояснил политолог. .

Евгений Магда добавил, что в РФ также должны готовиться и к суду над основными российскими военными преступниками.

"Украина в этой ситуации должна подготовить собственные идеи по демонтажу Российской Федерации как страны-агрессора. В конце концов, почему мы не можем настаивать, чтобы народы РФ могли реализовать право нации на самоопределение? Это касается народов и Северного Кавказа, и татар, и башкир – они вполне к этому готовы. Я думаю, в той же Республике Саха (Якутия) местные элиты готовы экспортировать бриллианты без федерального центра. Просто им нужно создать соответствующие условия военным поражением путинского режима, сами они этого сделать не могут, а мы должны говорить, как это осуществить, чтобы добиться соответствующих решений", – сказал Магда.

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