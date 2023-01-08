Прямая трансляция акции ведется на ютуб-канале движения, а также передается армянским телеканалом 1in TV.

Пикетчики держат огромный баннер со словом "Деоккупация" на английском и армянском языках, а также скандируют "Россия - вон из Армении!".

Возмущение участников акции вызвано тем, что Россия и российское войско, по их мнению, "предали Армению" и действуют в регионе в интересах Азербайджана и Турции.

Речь идет о блокировании Лачинского коридора, что длится почти месяц.

Лачинский коридор - путь сообщения между Арменией в международно признанных границах и самопровозглашенной республикой "Нагорный Карабах", спорной территорией между Армением и Азербайджаном.

Начиная с 12 декабря, коридор блокируется азербайджанскими экоактивистами (как утверждают отдельные армянские политики, при поддержке армии России и Азербайджана).

Читайте также: Премьер Армении Пашинян обвинил Россию в невыполнении миротворческих обязательств в Карабахе

Армянская полиция смогла оттеснить пикетчиков от центральных ворот 102-й российской базы. Среди них есть задержаные.

"Сотрудники милиции не пустили участников акции приблизиться к воинской части, в результате чего началась стычка, некоторые участники были подвергнуты приводу. Другие устроили шествие к озеру "Мать-Армения", - сообщает информационный портал NEWS.am.

Справка

Движение "Бевер" ("Полюс") объединяет армянские правые силы, выступающие за национальные приоритеты по вопросу Нагорного Карабаха и требующие разрыва отношений официального Еревана с нынешним руководством России, а также выхода из состава военного блока ОДКБ.

Армянские власти и оппозиция настаивают на том, что блокада обернется гуманитарным кризисом, и все равно требуют разблокирования Лачнского коридора, но с тем отличием, что власть при этом не соглашается на выход Армении из ОДКБ.

6 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Главной темой их беседы, по информации МИД Армении, была проблема Лачинского коридора.

7 января посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер призвал Азербайджан и РФ немедленно восстановить доступ к Лачинскому коридору.

Азербайджанская сторона с обвинениями в причастности к блокаде Лачинского коридора не согласна.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb