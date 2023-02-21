Россия призвала Швецию предоставить ей результаты расследования взрывов на "Северных потоках"
Вечером 20 февраля Россия призвала Швецию предоставить ей результаты текущего расследования взрывов на "Северных потоках", произошедших в прошлом году.
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что Совбез ООН после того, как Россия призвала провести независимое расследование взрывов на газопроводах, соберется во вторник, чтобы обсудить вопрос возможной диверсии. Так, в частности, Швеция и Дания, в чьих экономических зонах произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы взорвали умышленно. Впрочем, они не сказали, кто может нести за это ответственность.
"Прошло почти пять месяцев с момента саботажа на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Однако все это время шведские власти, как назло, молчат", - заявили в российском посольстве в Швеции и повторили вопросы МИД России относительно того, есть ли что скрывать Швецию из-за взрывов.
Также в посольстве повторили позицию Москвы и обвинили Запад во взрывах на "Северных потоках". Доказательств при этом предоставлено не было.
- В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления . Уже 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2". Тогда же премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
- Позже стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток".
- Уже 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.
- Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах. В то же время, немецкие следователи заявили, что не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
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