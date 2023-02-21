Россия призвала Швецию предоставить ей результаты расследования взрывов на "Северных потоках"

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что Совбез ООН после того, как Россия призвала провести независимое расследование взрывов на газопроводах, соберется во вторник, чтобы обсудить вопрос возможной диверсии. Так, в частности, Швеция и Дания, в чьих экономических зонах произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы взорвали умышленно. Впрочем, они не сказали, кто может нести за это ответственность.

"Прошло почти пять месяцев с момента саботажа на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Однако все это время шведские власти, как назло, молчат", - заявили в российском посольстве в Швеции и повторили вопросы МИД России относительно того, есть ли что скрывать Швецию из-за взрывов.

Также в посольстве повторили позицию Москвы и обвинили Запад во взрывах на "Северных потоках". Доказательств при этом предоставлено не было.