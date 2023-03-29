Россия призвала более 500 тыс. военнослужащих в прошлом году, - Bloomberg

Об этом сообщили в Bloomberg.

По оценкам Bloomberg Economics, данные Федеральной службы статистики РФ свидетельствуют о чистом увеличении численности военнослужащих в прошлом году примерно на 400 000 человек.

По словам российского экономиста Bloomberg Александра Исакова, общее количество принятых на службу, вероятно, превысило полмиллиона человек. Это связано с тем, что данные не учитывают новые наборы для восполнения потерь личного состава РФ и вербовки частными военными компаниями, такими как ЧВК Вагнера.

"По словам людей, знакомых с планом, Кремль ищет еще 400 000 контрактников для вовлечения в войну в Украине в этом году, поскольку Путин готовится к длительным боевым действиям. Путин утвердил цель увеличить численность российской армии до 1,5 миллиона с 1,15 миллиона, что может продолжаться до 2026 года", - отметили в информагентстве.