Россия призвала более 500 тыс. военнослужащих в прошлом году, - Bloomberg
Согласно официальным данным РФ, в России за 2022 год призвали около 400 тыс. военных, однако аналитики утверждают, что эта цифра не учитывает ориентировочно 100 тыс. наемников
Об этом сообщили в Bloomberg.
По оценкам Bloomberg Economics, данные Федеральной службы статистики РФ свидетельствуют о чистом увеличении численности военнослужащих в прошлом году примерно на 400 000 человек.
По словам российского экономиста Bloomberg Александра Исакова, общее количество принятых на службу, вероятно, превысило полмиллиона человек. Это связано с тем, что данные не учитывают новые наборы для восполнения потерь личного состава РФ и вербовки частными военными компаниями, такими как ЧВК Вагнера.
"По словам людей, знакомых с планом, Кремль ищет еще 400 000 контрактников для вовлечения в войну в Украине в этом году, поскольку Путин готовится к длительным боевым действиям. Путин утвердил цель увеличить численность российской армии до 1,5 миллиона с 1,15 миллиона, что может продолжаться до 2026 года", - отметили в информагентстве.
- Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин может уменьшить присутствие своих наемников в войне против Украины и сосредоточиться на деятельности в Африке.
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