Как бы нам ни хотелось связывать взрыв в питерском кафе на Университетской набережной с украинскими спецслужбами или нашими партизанами на территории Московии, он, скорее, — следствие противостояния разношерстных сил "за поребриком", которые уже сейчас взялись делить и без того лоскутное одеяло недоимперии.

К такому выводу толкают не менее два факта. Как раз накануне теракта, в результате которого погиб "виновник торжества", "военкор", а когда-то уголовник Владлен Татарский, еще один "герой нашего времени" Игорь Стрелков опубликовал манифест "клуба разгневанных патриотов". "Мы двигаемся к военному поражению", — утверждает бывший "реконструктор", а затем — один из инициаторов формирования террористических ЛДНР. Стрелкова/Гиркина трудно заподозрить в симпатиях к путинскому режиму, наоборот – он последовательно и аргументированно (конечно, со своей колокольни) критиковал кремлевских стратегов за провальную "украинскую кампанию". Вместе с Гиркиным "капитулянтский манифест" подписали донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников и другие не менее одиозные персонажи.

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Поэтому взрыв в кафе, которым сейчас формально владеет пропагандистское движение "Кибер Z фронт", и смерть там "военкора" могли быть реакцией ФСБ на чрезмерную активность "разгневанных патриотов". Впрочем, учитывая, что кафе раньше принадлежало "повару Путина" Евгению Пригожину, который также, мягко говоря, не молчит по поводу методов и тактики официального министерства обороны, роковая статуэтка, начиненная тротилом, могла быть приветом и ему. Ибо не далее как несколько недель назад именно владелец ЧВК "Вагнер" высказывался за создание политического движения, так называемой "партии военкоров", предназначенной для "исправления" ситуации на Западном фронте.

Не стоит, однако, думать, что все эти пригожины, горкины и уже закобзоненный Татарский преследуют цель прекратить войну в Украине и реформировать постпутинскую Россию. Напротив, предчувствуя, что стратегия и постоянные факапы нынешнего хозяина Кремля ведут к развалу эрефии, эти "радикалы" душу и тело положат за сохранение статус-кво России в ее нынешних границах. Ибо эти люди – рафинированные имперцы и шовинисты, ненавистники Запада, "хранители" традиционных "ценностей русского мира".

Не стоит, однако, думать, что все эти пригожины, горкины и уже закобзоненный Татарский преследуют цель прекратить войну в Украине и реформировать постпутинскую Россию. Напротив, предчувствуя, что стратегия и постоянные факапы нынешнего хозяина Кремля ведут к развалу эрефии, эти "радикалы" душу и тело положат за сохранение статус-кво России в ее нынешних границах. Ибо эти люди – рафинированные имперцы и шовинисты, ненавистники Запада, "хранители" традиционных "ценностей русского мира"

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Особо следует сказать еще об одной фигуре, уже из официальной колоды кремля — секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Его интервью несколько дней назад для "Российской газеты", не слишком замеченное украинскими СМИ, также выглядит как "манифест разгневанного", но не военкора, а высокого чиновника из кремлевского бревна. Вообще Патрушеву (или его сыну) прочат роль наследников Путина. Но если уж с такими "наследниками", то, по-моему, лучше без никаких… "Разрушив" для начала "гнилой Запад" и "США" (глава российского Совбеза, пожалуй, рефлексирует собственными страхами, говоря о вероятной "гражданской войне" между южными и южными и северными штатами Америки), Патрушев пошел дальше. Он объявил Россию – "историческим защитником суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью". На этот раз, однако, РФ не будет "спасать" США, хотя, как утверждает секретарь Совбеза РФ, имеет "уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника".

Патрушев, очевидно, не озвучивает своих политических амбиций, но сам факт всплеска его медийной активности свидетельствует: если представится возможность "поучаствовать", он и его окружение охотно поборется за кресло в Кремле.

Патрушев, очевидно, не озвучивает собственных политических амбиций, но сам факт всплеска его медийной активности свидетельствует: если представится возможность "поучаствовать", он и его окружение охотно поборется за кресло в Кремле.

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Не осталась в стороне и так называемая "либеральная оппозиция", которую в Украине называют "хорошими русскими". В конце марта состоялся Форум свободной России — антивоенная конференция в Риге, на которой "либералы" разных мастей озвучили собственное видение будущего "отчизны". Конечно, они поддерживают международный ордер на арест Путина, потому что, очевидно, убрать главного конкурента в борьбе за власть, да еще и чужими руками, – это святое. Для отвода глаз и ПАРНАС, и "Открытая Россия", и "Солидарность", и "Яблоко", и "Партия перемен" выступают за выплату репараций победной Украине и демократизацию РФ. Последнее подчеркну особенно – именно "федерации", то есть империи в ее нынешних границах. Ибо самые либеральные русские либералы – такие же имперцы, как их оппоненты, только в "демократических" обертках.

Но, как я уже писал недавно, в России вызревает мощное сепаратистское движение с похожим названием "Форум свободных народов России". И эта сила говорит об однозначной деконструкции империи, ее разделении на национальные государства. По-моему, для мира – это очень аргументированная и логическая позиция. Только разделенная, разоруженная, денацифицированная, депутинизированная Россия станет хоть какой-то гарантией от реинкарнации империи. А, следовательно, залогом невозмовжности глобальных войн, вызванных российскими амбициями.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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