Россия признала неэффективность ударов по украинской гражданской инфраструктуре
С белорусского аэродрома в Мачулищах в Россию улетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", предназначенный для сопровождения воздушных и надводных целей. Он находился в Беларуси с 14 декабря
На мой взгляд, это может означать признание россиянами контрпродуктивности их обстрелов объектов украинской энергетической инфраструктуры. То есть, массированных обстрелов в новом году уже может и не быть, или они будут сведены к минимуму. Ну, чтобы прямо не признавать свою неудачу.
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Констатируем еще одно стратегическое поражение Кремля на психологическом фронте. Они потратили более 500 дорогих ракет на обстрел наших невоенных объектов — трансформаторов и электроподстанций. Как мы сейчас видим, это возобновляемый ресурс, не так быстро, но возобновляемый
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Дело в том, что главная цель этого военного преступления против гражданских — психологический перелом в войне, — так и не достигнута, да и не могла быть осуществлена. Эффект оказался обратным. Гражданские люди Украины еще раз дополнительно убедились в том, какую на самом деле экзистенциальную угрозу представляет для нас Российская Федерация. И воля к сопротивлению агрессорам только окрепла.
Поэтому констатируем еще одно стратегическое поражение Кремля на психологическом фронте. Они потратили более 500 дорогих ракет на обстрел наших невоенных объектов — трансформаторов и электроподстанций. Как мы видим, это возобновляемый ресурс, не так быстро, но возобновляемый.
А вот ракеты в Московии — очень слабо возобновляемый ресурс, очень... И "Калибры" почти не пролезают сквозь нашу ПВО.
Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины
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