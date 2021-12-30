Россия признала "иноагентом" известного критика Путина Шендеровича

Это свидетельствуют данные на сайте ведомства.



В него попали участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, писатель и публицист Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман.

Также в список вошли журналисты: главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, автор "Радио Свобода" Иван Беляев, автор проекта РС "Север.Реалии" Елена Владыкина и основатель ярославского киноклуба "Нефть" Андрей Алексеев.

Россия внесла проект журналистских расследований Bellingcat в список СМИ, признанных "иностранными агентами".

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Сейчас в список СМИ-иноагентов попали 111 физических лиц и организаций.Шендерович последовательно криктикует Владимира Путина. Он осудил аннексию Крыма и потребовал прекратить поддержку оккупационных режимов на Донбассе.