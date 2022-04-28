Россия признала, что вывезла на свою территорию более 1 млн украинцев "без участия украинской власти"

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на РИА Новости.



По предварительным данным, начальник наццентра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил о том, что российские военные принудительно вывезли на свою территорию более 1 млн граждан Украины.

"За минувшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуировано 16 480 человек, из них – 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей", – сообщил Мизинцев.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия депортировала на свою территорию 1 002 429 украинских граждан, из них 183 168 – дети. По словам начальника Наццентра, только за последние сутки россияне перевезли 16 480 жителей Украины, из которых 3354 - несовершеннолетние.

Мизинцев также утверждает, что более 2,75 млн украинцев и иностранных граждан "попросили их эвакуировать".



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