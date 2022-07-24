Россия признала, что нанесла удар по порту в Одессе
Министерство иностранных дел РФ признало, что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные
Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в telegram.
По ее словам, в порту был уничтожен украинский военный катер.
"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", - написала Захарова.
24 июля минобороны РФ утверждало, что не имеет отношения к ракетному удару по порту. Однако депутат госдумы Евгений Попов признал, что удар по порту Одессы нанесла Россия .
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
- 23 июля россияне нанесли ракетный удар по порту в Одессе и уничтожили готовившееся к экспорту зерно.
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