Началось ли контрнаступление: ситуация на Запорожье

Украинцы получают информацию о контрнаступлении на 90% из российских пабликов и на 10% – из зарубежной прессы. Нашим военным поставлена задача минимально использовать телефоны и распространять информацию. Это тот "режим тишины", который сейчас на линии фронта. На Запорожском направлении, по оценкам американской печати, наступление началось уже 6-8 июня. Если отвечать на вопрос, началось ли контрнаступление - я думаю, что Силы обороны осуществляют меры, связанные с контрнаступательными действиями, но они носят подготовительный характер.

На Запорожском направлении были 6 июня боевые действия вблизи Большой Новоселки, где подразделения ВСУ совершили штурмовые действия в направлении Нескучное, Левадное, Новодонецкое. Действия были успешны, есть определенное продвижение. Через несколько дней были бои в зоне Новой Токмачки – ВСУ совершали зондирующие действия в направлении Роботина, а затем бои были в зоне Лобкова. Сейчас можно говорить о том, что населенный пункт контролируется украинскими войсками. Эти действия заставили россиян сделать два или три шага. Во-первых, они начали перебрасывать резервы на направления, которые каждый раз были новыми. Затем они были вынуждены применять артиллерию, демаскируя свои позиции и по этой артиллерии прилетало. Такая динамика еще будет продолжаться. Через пару дней выявится определенная динамика на тех участках, которые условно можно считать главным направлением наступательных действий. Это направление Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. Противник не может определить, какое из этих направлений является главным.

Я вижу определенный оптимизм по всему участку Запорожского фронта. Там сейчас властвует "туман войны" и трудно определить, что происходит, но направления действий говорят о том, что определяются слабые места обороны РФ. Я думаю, что динамика на этом фронте будет вполне положительной.

Динамика по Бахмуту не остановилась

Генштаб говорит о стандартных направлениях боев – Лиманском, Бахмутском, Марьинка, Авдеевка. С точки зрения положительной динамики, я бы в первую очередь выделил Бахмут. Есть продвижение по ширине – 1,8 км, в глубину – 1,2 км. Это зона Клищиевки, переход канала "Сиверский Донец - Донбасс". На обоих флангах идет продвижение украинских войск, несмотря на сложность - враг подбрасывает резервы.

Я думаю, что динамика по Бахмуту никоим образом не остановилась. Думаю, что ВСУ будут на всех этих направлениях создавать напряжение и давить на противника, чтобы у врага не было возможности перебрасывать резервы. Они четко привязаны к каждому участку фронта и каждому участку под давлением ВСУ. Это делает невозможным маневр резервами. Единственные резервы, которые могут быть переброшены – из зоны после подрыва Каховской ГЭС.

Авдеевка и Марьинка остаются форпостом, несмотря на то, что россияне уничтожили эти города. Они не могут закрепиться и не имеют успеха. Под Марьинку они перебросили кадыровский батальон "Ахмат", который вчера попал под обстрел нашей артиллерии. Там 60 погибших, значительное количество раненых. Думаю, что энтузиазм Кадырова помочь в Марьинке быстро сошел на нет.

Действия российских добровольцев скоординированы с контрнаступательными действиями ВСУ

РДК сейчас совершает рейдовые действия в зоне Валуек и Уразово. Это один из хабов, через который снабжается российское войско по линии "Сватово - Креминная - Старобельск". Это приносит существенную пользу ВСУ. Действия российских добровольцев четко скоординированы с общим замыслом наших контрнаступательных действий в более широком масштабе.

ГУР заявляло о взаимодействии с РДК. Значит, с ними делится наша разведка с точки зрения подготовки этих операций. Действия российских добровольцев имеют существенный резонанс – их работу пытается блокировать ФСБ. Параллельно РДК говорит о других направлениях действий. Думаю, разведывательная информация, эффективные навыки и взаимодействие с разными структурами позволяют качественно выполнять свои задачи.

Подрыв Каховской ГЭС: РФ признала ненужность Крыма для нее

Отчасти, россияне имеют профит с подрыва Каховской ГЭС – проходящая по Днепру зона между войсками существенно расширилась. Возможность проведения штурмовых действий по форсированию существенно ограничена. Хотя, по-моему, ВСУ не планировали форсирование Днепра. Это был испуг русских генералов, стремившихся обезопасить себя. Это также касается и переброски техники по самой дамбе. Я думаю, что определенная выгода состоит в том, что часть войск россияне перебросили оттуда на Запорожское направление. Были доказательства, что они пробуют усилить линию обороны. Они там нарыли значительное количество окопов, траншей, а солдат там просто не хватает. Вода смыла все минные поля – они размыты и создают угрозу для самих россиян. Никто не может выяснить, где эта мина может взорваться. Это существенные риски.

Этим подрывом Россия признала, что Крым ей не нужен. Вода туда теперь попадать не будет и это еще один шаг РФ найти какую-то защиту от ожидаемых действий ВСУ по освобождению Крыма.

Новый пакет помощи от США

Это говорит о системном подходе со стороны США по поддержке нашей обороны. В новом пакете помощи большое количество финансов направляется на закупку ракет к Patriot, другим средствам ПВО. Все эти российские "искадеры", "кинжалы" и "шахеды" будут эффективно отражаться долгое время.