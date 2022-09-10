Россия привлекла к войне в Украине более 80% сухопутных войск, - генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия привлекла к войне в Украине 80% своих сухопутных войск
Об этом он сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.
"Сейчас более 80% сухопутных войск России вовлечены в войну в Украине. Поэтому, конечно, происходящее имеет значение для общей способности России представлять какую-либо угрозу для любой страны-члена НАТО. Итак, мое первое сообщение членам Альянса состоит в том, что мы приветствуем беспрецедентную поддержку, мы призываем к еще большей поддержке, и мы призываем их глубже исследовать запасы, чтобы продолжать предоставлять Украине то, в чем она немедленно нуждается", - сказал Столтенберг.
Генсек подчеркнул, что союзники должны быть готовы к долгосрочной перспективе и поэтому НАТО контактирует с оборонно-промышленными комплексами стран-членов.
"Мы создали структуры здесь, в НАТО, по оборонному планированию, возможностям, чтобы гарантировать, что мы сейчас наращиваем производство, что мы пополняем запасы, чтобы иметь возможность продолжать оказывать поддержку Украине, но это не только поддержка Украины – это также обеспечение того, чтобы у нас было оружие, боеприпасы, средства для нашего собственного сдерживания и обороны", – сказал он.
- По состоянию на 10 сентября, по информации Института изучения войны, Украина в ходе контрнаступления освободила 2,5 тыс. кв. км территории Харьковской области, оккупированной россиянами. Известно, что спецназовцы Службы безопасности Украины уже зашли в Купянск Харьковской области.
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