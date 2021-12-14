Россия приветствовала климатическую резолюцию Совбеза ООН

Об этом пишет Радио Свобода .



Проект предложили Ирландия и Нигер, а поддержали 12 из 15 стран-членов Совбеза ООН. Кроме России его заблокировала Индия. Китай воздержался от голосования.



По словам постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, "международное сообщество глубоко расколото по тематике климата". Он отметил, что проект резолюции является попыткой навязать "позицию климатических активистов".



"Это действительно привело бы к глубокому расколу, откату назад в деле борьбы с изменениями климата", - добавил Василий Небензя.



Телеканал Euronews отмечает, что проект резолюции призывает Генерального секретаря Антониу Гутерриша "включить риски безопасности, связанные с климатом как центральный элемент в общие стратегии ООН по предотвращению конфликтов".



По словам посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, у России нет никакого оправдания, а климатический кризис также является безопасным.



Представители Франции отметили, что глобальное потепление и безопасность взаимосвязаны: доступ к воде, нехватка продовольствия и отсутствие климатической безопасности "позволяют вооруженным группам процветать", используя уязвимость населения.

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