Россия присвоила более 4 тыс. культурных памятников в оккупированном Крыму, - ЮНЕСКО

Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО о наблюдении за ситуацией в АР Крым .

"Россия использует присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма", - говорится в докладе.

В ЮНЕСКО заявили, что власть России не выполняет обязательства по сохранению объектов культурного наследия.

"На объектах культурного наследия ведутся незаконные " археологические раскопки ". В частности, в июне 2021 года с использованием тяжелой техники начались " раскопки ", которые могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический", - добавили в организации.



Там добавили, что в оккупированном Крыму распространяется практика "реставрации" объектов культурного наследия.



"Исполнителями соответствующих работ являются организации, которые не имеют квалификации и опыта", - добавили в организации.

Россия также вывозит артефакты из оккупированного Крыма без разрешения Украины, как того требует международное право.