Россия присвоила более 4 тыс. культурных памятников в оккупированном Крыму, - ЮНЕСКО
Российская Федерация присвоила 4095 памятников национального и местного значения Украины в оккупированном Крыму
Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО о наблюдении за ситуацией в АР Крым .
"Россия использует присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма", - говорится в докладе.
В ЮНЕСКО заявили, что власть России не выполняет обязательства по сохранению объектов культурного наследия.
"На объектах культурного наследия ведутся незаконные " археологические раскопки ". В частности, в июне 2021 года с использованием тяжелой техники начались " раскопки ", которые могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический", - добавили в организации.
Там добавили, что в оккупированном Крыму распространяется практика "реставрации" объектов культурного наследия.
"Исполнителями соответствующих работ являются организации, которые не имеют квалификации и опыта", - добавили в организации.
Россия также вывозит артефакты из оккупированного Крыма без разрешения Украины, как того требует международное право.
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