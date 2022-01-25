"Россия приставила пистолет к голове Украины": премьер Джонсон заявил, что Британия без колебаний ужесточит санкции против РФ

Об этом сообщает Reuters.



"Мы в Великобритании без колебаний усилим наши национальные санкции против России в ответ на то, что может сделать президент Путин", - сказал Джонсон, выступая в парламенте страны.



Как заявил Джонсон, Британия будет пытаться содействовать любому новому развертыванию НАТО для защиты своих союзников в Европе, если Россия вторгнется в Украину.



Он добавил, что если Путин преследовал цель удержать силы НАТО подальше от границ России, то "вторжение в Украину вряд ли может быть более контрпродуктивным".



"Мы не можем отказываться от видения целостной и свободной Европы, которое появилось в те удивительные годы - с 1989 по 1991 год", - сказал Джонсон.



Reuters пишет, что он подразумевал падение Берлинской стены и конец коммунистического правления в Восточной Европе и странах Советского Союза.



"Исцеляя разделение нашего континента железным занавесом, мы не раскроем эту рану, соглашаясь отменить порядок европейской безопасности, потому что Россия приставила пистолет к голове Украины", - сказал он.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину будет "болезненным, насильственным и кровавым делом" для РФ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовы лишить РФ доступа к системе международных банковских переводов SWIFT в случае новой волны вооруженной агрессии против Украины.