"Россия приставила пистолет к голове Украины", - Блинкен
Трудно ожидать продвижения от очередного раунда американо-российских переговоров, когда Россия приставила пистолет к голове Украины
С таким заявлением сегодня, 9 января 2022 года, выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Еспресо.TV со ссылкой на ABC News.
"Было бы очень тяжело достичь реального прогресса, пока идет эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины со 100 000 военнослужащими у ее границ", - сказал Блинкен.
Он добавил, что Россия может в кратчайшие сроки удвоить количество военных на украинской границе. В таких условиях, уточнил дипломат, ожидать прорыва на переговорах вряд ли приходится.
Условиями для прогресса на переговорах Блинкен назвал деэскалацию и устранение беспокойств с обеих сторон.
- Вечером 9 января в Женеве начнутся переговоры между США и РФ по так называемым "гарантиям безопасности".
- Американскую делегацию на переговорах возглавит заместитель госсекретаря США.
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