"Россия приставила пистолет к голове Украины", - Блинкен

С таким заявлением сегодня, 9 января 2022 года, выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Еспресо.TV со ссылкой на ABC News.



"Было бы очень тяжело достичь реального прогресса, пока идет эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины со 100 000 военнослужащими у ее границ", - сказал Блинкен.



Он добавил, что Россия может в кратчайшие сроки удвоить количество военных на украинской границе. В таких условиях, уточнил дипломат, ожидать прорыва на переговорах вряд ли приходится.



Условиями для прогресса на переговорах Блинкен назвал деэскалацию и устранение беспокойств с обеих сторон.

Вечером 9 января в Женеве начнутся переговоры между США и РФ по так называемым "гарантиям безопасности".

Американскую делегацию на переговорах возглавит заместитель госсекретаря США.