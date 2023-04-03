Россия приостановила выплаты членских взносов в ОБСЕ

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Соответствующее заявление обнародовал глава госдумы РФ Вячеслав Володин. Такое решение он объяснил тем, что российские делегации не дают работать.

"Мы не должны платить за то, в чем не участвовали", – заявил Володин.