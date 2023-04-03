Россия приостановила выплаты членских взносов в ОБСЕ
Россия приостановила выплату членских взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ за 2023 год, заявив, что "не будет платить за то, в чем не участвовала"
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Соответствующее заявление обнародовал глава госдумы РФ Вячеслав Володин. Такое решение он объяснил тем, что российские делегации не дают работать.
"Мы не должны платить за то, в чем не участвовали", – заявил Володин.
- С 1 апреля и в течение месяца Россия будет возглавлять Совбез ООН.
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