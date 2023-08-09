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Россия приостановила налоговые соглашения с почти 40 "недружественными" странами. Япония выразила протест

9 августа, 2023 среда
07:29
Экономика

Япония выразила протест России из-за указа диктатора Владимира Путина о приостановлении действия договоров об избежании двойного налогообложения с так называемыми недружественными странами

Об этом сказал главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Reuters.

"Вызывает сожаление, что Россия решила в одностороннем порядке приостановить некоторые положения японо-российского налогового соглашения, что является неоправданной мерой, которая может нанести ущерб японским гражданам и бизнесу", - отметил он.

На такое решение Япония подала протест России по дипломатическим каналам и попросила ее отозвать решение.

Мацуно также добавил, что японское правительство внимательно изучит решение России, соберет информацию о положении японских компаний и примет соответствующие меры.

Отметим, 8 августа президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий действие 38 налоговых соглашений с "недружественными" государствами. В частности, останавливается действие отдельных положений соглашения об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, соглашения приостанавливаются до "устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и других интересов РФ, прав граждан и юридических лиц".

Согласно указу, это соглашения об избежании двойного налогообложения (в части доходов и имущества) с Польшей, США, Южной Кореей, Болгарией, Швецией, Люксембургом, Румынией, Великобританией, Венгрией, Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Канадой, Швейцарией, Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией, Германией, Францией, Македонией, Кипром, Испанией, Литвой, Исландией, Австрией, Португалией, Грецией, Новой Зеландией, Австралией, Сингапуром, Мальтой и Японией.

Путин поручил правительству разработать и внести в госдуму соответствующие законы.

Мир
Россия
Япония
Владимир Путин
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