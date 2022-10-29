Россия приостанавливает участие в "зерновом соглашении"

С таким заявлением выступило министерство обороны страны агрессора.

Причиной подобного решения назван "террористический акт", якобы устроенный Украиной и Великобританией.

Читайте также : Нация самоубийц. Похоже, что Кремль уже все

"Российская сторона останавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - отмечают в Минобороны РФ.

"С учетом проведённого 29 октября этого года киевским режимом с участием специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", - говорится в заявлении россиян.

Справка

22 июля Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали соглашение , посвященное разблокированию украинских портов на Черном море портов и вывозу оттуда украинского зерна к потребителям в странах Азии, Африки и Южной Америки. Одновременно зеркальное соглашение с Турцией и ООН также заключило Россию.

Соответствующий документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. От РФ соглашение подписал министр обороны Сергей Шойгу.

Эти договоренности получили название "зернового соглашения" или "зернового коридора".

Украина таким образом получала возможность беспрепятственного экспорта, а Россия – во имя международной продовольственной безопасности – обязывалась не препятствовать движению судов с украинским зерном.

Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что благодаря выполнению соглашения Украина будет ежемесячно получать почти миллиард долларов прибыли.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что по состоянию на 28 октября зерновое соглашение спасло от крайней бедности 100 млн человек .

Напомним, утром 29 октября с помощью воздушных и водных беспилотников были атакованы носители ракет "Калибр" в бухте временно оккупированного Севастополя.

В этом Россия обвинила Украину и британских специалистов. Якобы тех, что, как настаивают россияне, и взорвали 26 сентября обе ветви "Северного потока" в Балтийском море .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb