Об этом сообщает ливанский журналист Элайджа Магье со ссылкой на свои источники.

Как говорится в сообщении, Россия подписала контракт с Ираном о закупке около 1000 ударно-разведывательных беспилотников, в том числе Shahid 129, которые могут летать более 24 часов.

"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько самолетов и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись в Украине", – пишет Магье.

По словам ливанского журналиста, Россия в последнее десятилетие не инвестировала в индустрию дронов, а сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет, опередив в этом направлении США. Однако беспилотники стали необходимы России в войне с Украиной.

Ранее США сообщали , что россияне начали обучающие тренировки с беспилотниками в Иране и это является последним признаком, что Россия намерена их приобрести.

24 июля СМИ взвились информацией, что Иран отправил в Россию через Каспийское море партию боевых дронов, которые россияне планируют применять в войне с Украиной.

Однако 26 июля координатор совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят никаких признаков поставок иранских беспилотников в Россию.

Россия и Иран расширили стратегическое партнёрство после начала полномасштабной войны в Украине. Их интересы совпадают в противостоянии США на Ближнем Востоке.

Тогда же Иран заключил с РФ еще и соглашение , по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять в них детали.

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