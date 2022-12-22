Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Документом предусмотрено наказание за "склонение, вербовку или привлечение личности" к диверсиям. В частности, людей будут привлекать к ответственности за финансирование подрывной деятельности, вооружение и подготовку людей к этому.

Согласно Уголовному кодексу также будут наказывать за так называемые пособия диверсий, создателей "диверсионного сообщества" и тех, кто прошел обучение "с целью осуществления диверсионной деятельности".

В ЦНС утверждают, что подобный закон – очередной кирпич в построении репрессивной машины на временно оккупированных территориях: "Заметим, что именно диверсиями россияне называют любое партизанское сопротивление оккупации, и закон принят именно для борьбы с населением временно оккупированных территорий, ведь разрешает каждого не лоялен к оккупантам обвинить в "содействии диверсантам".

Так, Центр национального сопротивления призвал людей, живущих на временно оккупированных территориях, покинуть регион до его освобождения Силами обороны.

Напомним, ранее ЦНС сообщал о том, что российские оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военных.

Также в Центре владеют информацией об арестах украинцев военными РФ . В частности, основанием для лишения свободы могут быть украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы.

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