Россия принудительно паспортизирует депортированных украинцев, – Денисова

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильственно были вывезены в разные регионы страны-агрессора. Путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц - женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов", – говорится в сообщении.

Такие действия оккупанта направлены на продолжение принудительной интеграции захваченного населения в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство. Заметим, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине.



"Она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен обратилась в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.

В Пензенской области России оккупанты создали лагерь для принудительно вывезенных жителей Мариуполя. По состоянию на 10 апреля там содержится более 400 украинцев.