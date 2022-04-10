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Главная война с Россией Россия принудительно паспортизирует депортированных украинцев, – Денисова

Россия принудительно паспортизирует депортированных украинцев, – Денисова

10 апреля, 2022 воскресенье
19:28
война с Россией

Россия начала принудительную паспортизацию украинцев, вывезенных с временно оккупированных территорий

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильственно были вывезены в разные регионы страны-агрессора. Путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц - женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов", – говорится в сообщении.

Такие действия оккупанта направлены на продолжение принудительной интеграции захваченного населения в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство. Заметим, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине.

"Она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен обратилась в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.

  • В Пензенской области России оккупанты создали лагерь для принудительно вывезенных жителей Мариуполя. По состоянию на 10 апреля там содержится более 400 украинцев.

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