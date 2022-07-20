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Россия принудительно депортировала более 5 тыс. украинских детей, - советница Зеленского по правам ребенка

20 июля, 2022 среда
17:57
война с Россией

Россия принудительно депортировала более 5 тыс. украинских детей, еще 353 ребенка погибли и более 679 получили ранения

Об этом на брифинге сообщила советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

По данным Герасимчук, на сегодняшний день известно о 5 100 незаконно похищенных оккупантами детях, однако Россия называет принудительный вывоз "эвакуацией" и сообщает о 350 тысячах детей.

"К сожалению, мы не можем назвать точную цифру детей, которые были депортированы в сопровождении или без на оккупированные территории, в Россию... Поэтому мы не можем опровергнуть или подтвердить цифру в 350 тыс. детей... Цифра, которая нам точно известна по состоянию на данный момент, это 5 100 – количество обращений в Национальное информационное бюро. И оно с каждым днем увеличивается", - добавила она.

Также, по словам уполномоченного Президента, от военной агрессии России против Украины пострадали более тысячи детей.

"На сегодняшнее утро более 1 032 украинских детей пострадали в результате полномасштабного вторжения и вооруженной агрессии РФ. По официальной статистике, 353 ребенка погибли и более 679 получили ранения. Конечно, мы не можем посчитать точное количество жертв, поскольку рашисты не пускают нас на нашу территорию, чтобы  мы могли найти и сосчитать наших убитых детей", - заявила она.

Герасимчук сообщила, что в настоящее время удалось вернуть 46 маленьких украинцев. Она также подчеркнула, что Национальное информационное бюро передает списки  принудительно депортированных детей в Красный Крест и международные организации, которые помогают в дальнейшем поиске.

"1 августа появится единая информационная платформа "Дети войны", где ежедневно будет обновляться вся информация и статистика по детям во время военных действий", - добавила Герасимчук.

  • Россия заявила о депортации 2 млн украинцев.

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Россия
оккупированные территории
беженцы из Украины
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