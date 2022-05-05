Россия применила против Украины почти 2000 ракет с начала полномасштабного вторжения, - Зеленский в обращении к народу Дании

Об этом сообщил Владимир Зеленский в обращении к народу Дании в годовщину освобождения от фашистской оккупации.

"Помню, как обращался к вам и к фолькетенгу на 34-й день широкомасштабного вторжения России в Украину. Я говорил тогда, что РФ против нас применила 1370 ракет – на сегодняшний день уже 1993. Просто представьте сколько жизней они унесли. Большинство из них ударили по невоенным объектам.Тогда, 29 марта, я говорил вам, что российские кафиры разрушили 773 образовательных объекта в нашей стране, а на сегодня – уже вдвое больше 1554. Это детские садики, школы, университеты – вот против чего воюет российская армия в Украине", – отметил президент Украины.

Накануне глава МИД Дании призвал Запад предоставлять Украине необходимое оружие и вводить жесткие санкции против РФ.

Также Дания стала первым донором Фонда восстановления разрушенных энергообъектов Украины.

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