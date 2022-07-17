Россия применила против Украины более трех тысяч крылатых ракет, - Зеленский

Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.

По его словам, всех, кто ответственен за агрессию, привлекут к ответственности.

"По состоянию на 19 часов сегодня Россия применила против Украины уже более трех тысяч крылатых ракет. Невозможно посчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были применены против нашей страны и наших людей. Но точно возможно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 144 дня и более восьми лет. Это будет сделано", - сказал он.

Зеленский вспомнил, что сегодня, 17 июля, в годовщину сбивания малазийского "Боинга" над Донбассом, в России заявили о якобы "судном дне" для Украины.

"Уже тогда Россия шла по этому пути – к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится в отношении российской агрессии против Украины. Это для России будет судный день. И не в переносном значении, не как громкое выражение, а буквально", - сообщил президент.

По состоянию на 17 июля в Черном море находятся два российских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр" с такими же установками 5 судов в Средиземном море и еще два ракетных крейсера.

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