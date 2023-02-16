Россия применила комбинированную тактику, использовав дроны, стратегическую авиацию и 8 "калибров", - Гуменюк о ночной атаке

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Тот ракетоноситель, который находился на службе, мы его наблюдали, знали, что он снаряжен 8 ракетами типа "Калибр". (Он, - ред.) выпустил свой весь свой заряд, но ПВО южного направления сработало на отлично - сбиты все 8 ракет типа "Калибр" – 6 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной", - подчеркнула она.

По словам Гуменюк, вместе с этим враг использовал и другие способы поражения - это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации.

"Были пуски других ракет. В нашем регионе (южном - ред.) они не зафиксированы. Но мы говорим, что наблюдали пролет ракет и в других регионах. Знаем, что есть попадания во Львовской области", - сказала она.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" отметила, что тактика врага изменяется по наличию возможностей.

"Это как раз говорит об использовании комбинированного способа. Если накануне они пытались изыскивать средства ПВО. Нашей (ПВО, - ред.), в том числе, были зафиксированы эти таинственные шары и в южных регионах", - добавила Гуменюк.

Военные не исключают повторную атаку врага днем 16 февраля.

"Вполне вероятно (что обстрел повторится, - ред.), поскольку они выискивают новую тактику, которая будет для них результативна. Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных и уничтоженных ракет силами противовоздушной обороны. Оно действительно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессорки", - заметила она.