Россия применила комбинированную тактику, использовав дроны, стратегическую авиацию и 8 "калибров", - Гуменюк о ночной атаке
В ночь на 16 февраля российские войска прибегли к комбинированной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации, дронов и ракетоносителей. В частности, Россия выпустила по Украине восемь "калибров"
Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Тот ракетоноситель, который находился на службе, мы его наблюдали, знали, что он снаряжен 8 ракетами типа "Калибр". (Он, - ред.) выпустил свой весь свой заряд, но ПВО южного направления сработало на отлично - сбиты все 8 ракет типа "Калибр" – 6 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной", - подчеркнула она.
По словам Гуменюк, вместе с этим враг использовал и другие способы поражения - это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации.
"Были пуски других ракет. В нашем регионе (южном - ред.) они не зафиксированы. Но мы говорим, что наблюдали пролет ракет и в других регионах. Знаем, что есть попадания во Львовской области", - сказала она.
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" отметила, что тактика врага изменяется по наличию возможностей.
"Это как раз говорит об использовании комбинированного способа. Если накануне они пытались изыскивать средства ПВО. Нашей (ПВО, - ред.), в том числе, были зафиксированы эти таинственные шары и в южных регионах", - добавила Гуменюк.
Военные не исключают повторную атаку врага днем 16 февраля.
"Вполне вероятно (что обстрел повторится, - ред.), поскольку они выискивают новую тактику, которая будет для них результативна. Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных и уничтоженных ракет силами противовоздушной обороны. Оно действительно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессорки", - заметила она.
- В ночь на 16 февраля россияне атаковали разные регионы Украины. Во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры, а на Днепропетровщине уничтожены 7 домов, повреждено промышленное предприятие и 30 домов. Есть погибшие и раненые.
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