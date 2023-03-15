Россия применила боеприпасы с белым фосфором для атак вблизи Часового Яра, - AFP
14 марта российская армия применила оружие с белым фосфором для атак вблизи Часового Яра в Донецкой области.
Об этом пишут Sky News со ссылкой на журналистов AFP.
Находящиеся на месте событий журналисты AFP сообщили, что 14 марта с российских позиций были выпущены боеприпасы с белым фосфором. По их словам, два снаряда были выпущены с интервалом в пять минут по безлюдной местности возле города Часов Яр на востоке Украины.
Утверждается, что самые близкие дома находились на расстоянии около 200 м от края зоны поражения. Примечательно, что вблизи места атаки был припаркован зеленый грузовик с белым крестом – знаком украинской армии.
Напомним, оружие, содержащее фосфор, запрещено использовать против гражданского населения, но оно может быть применено против военных целей в соответствии с Женевской конвенцией. Журналисты не смогли подтвердить, что объектом обстрела была позиция, которую удерживают украинские войска.
- Напомним, согласно перехватам СБУ, россияне на Востоке Украины используют фосфорные бомбы и расстреливают гражданских.
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