Россия применила боеприпасы с белым фосфором для атак вблизи Часового Яра, - AFP

Об этом пишут Sky News со ссылкой на журналистов AFP.

Находящиеся на месте событий журналисты AFP сообщили, что 14 марта с российских позиций были выпущены боеприпасы с белым фосфором. По их словам, два снаряда были выпущены с интервалом в пять минут по безлюдной местности возле города Часов Яр на востоке Украины.

Утверждается, что самые близкие дома находились на расстоянии около 200 м от края зоны поражения. Примечательно, что вблизи места атаки был припаркован зеленый грузовик с белым крестом – знаком украинской армии.

Напомним, оружие, содержащее фосфор, запрещено использовать против гражданского населения, но оно может быть применено против военных целей в соответствии с Женевской конвенцией. Журналисты не смогли подтвердить, что объектом обстрела была позиция, которую удерживают украинские войска.