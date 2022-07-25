Об этом говорится в официальном ответе представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

"Поставкой украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России "оливковую ветвь мира". Любые попытки добиться победы на поле боя — прямая дорога в пропасть как для Киева, да и для Брюсселя", — заявила Захарова.

25 июля The Wall Street Journal опубликовал статью, что Казахстан опасается российского вторжения.

В тот же день президент Зеленский заявил, что кризисы, созданные Россией, бьют по всем в мире.

В ОК "Юг" сообщили, что в Украину прибыли первые британские ЗРК Stormer.

Словакия готова передать Украине свои истребители МиГ-29.

В июне Словакия передала ВСУ пять вертолетов и боеприпасы для "градов".

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