Россия пригрозила Украине и Евросоюзу за слова о победе на поле боя
Российская Федерация назвала намерения Украины и Евросоюза добиться победы на поле боя "прямой дорогой в бездну"
Об этом говорится в официальном ответе представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
"Поставкой украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России "оливковую ветвь мира". Любые попытки добиться победы на поле боя — прямая дорога в пропасть как для Киева, да и для Брюсселя", — заявила Захарова.
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