Россия пригрозила США прямым военным столкновением ядерных держав
Посольство РФ в США предупредило о риске военного столкновения двух ядерных государств из-за помощи Вашингтона Украине
Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.
Таким образом, россияне отреагировали на заявление Белого дома, что действия России не соответствуют статусу ответственного ядерного государства.
"Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему вовлечению в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса угрожают непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных государств", - угрожают посольствам.
Россияне напомнили США, что они в 1945 году сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, а сейчас якобы разрушают систему контроля над вооружениями и их нераспространением.
"Предлагаем Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими", - говорится в сообщении.
- 2 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как живой щит и лязгает ядерным оружием.
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